“الرابط من هنا” .. إليك موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو 2024 وخطوات التسجيل في منصة سكني

يعتبر برنامج الدعم السكني مبادرة تستهدف تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى سكن مناسب، وقد أعلنت وزارة الإسكان عن مواعيد صرف الدعم السكني عبر وسائل الإعلام الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتم تحديد مواعيد صرف الدعم بناءً على جدول زمني يتم تحديثه بشكل دوري للحصول على معلومات دقيقة حول موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، ومن خلال تلك المقالة سوف نوضح عن موعد صرف الدعم السكني، وخطوات التسجيل للحصول عليه.

موعد صرف الدعم السكني 1445

أصدرت وزارة الإسكان في السعودية بيانًا يحدد موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، حيثُ سيكون في الـ 24 من شهر مايو 2024، وفي حال تزامن هذا الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، فسيتم تعديل الموعد بتقديمه أو تأخيره ليوم واحد ويُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة للتأكد من أي تغييرات أو تحديثات في المواعيد.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

بعد تحديد موعد صرف الدعم السكني، يجب مراعاة بعض التعليمات للحصول على هذا الدعم، وتشمل الخطوات التالية:

عليك زيارة موقع سكني الرسمي.

تحديد خانة “إنشاء حساب”.

تدوين جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

التأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المُدخلة.

تحديد مربع مدون عليه عبارة “استحقاق الدعم”.

تحديد خانة “إرسال الطلب”.

أصبح طلبك الآن قيد المراجعة.

شروط التقديم في منصة سكني

إليك أهم المعايير المطلوبة للحصول على الدعم السكني.