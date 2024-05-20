أخبار حلوة! فلوس من الدولة هتروح كل شهر لحسابات الفئات دي.. اعرف مين هيستفيد!

تعمل الحكومة المصرية على تقديم مساعدات نقدية شهريا لهذه الفئات، وذلك حتى توفر لهم جميع سبل الدعم سواء للأسر ذات الدخل المنخفضة والأكثر احتياجًا، عن طريق معاش شهري وأيضًا مساعدات نقدية تضمن عيش حياة كريم لتلك الفئات، كما يمكن للسيدات الذين تعرضن للهجر من قبل الزوج أن يحصلون على هذا المعاش، بالإضافة أيضًا إلى الأرامل والأيتام والمطلقات وغيرهم، وسوف نوضح جميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع خلال مقالنا.

الفئات التي تحصل علي معاش شهري

حالات محددة.. مساعدات نقدية شهريا لهذه الفئات، سوف نوضحها بشكل مفصل فيما يلي:

أولًا الأسر التي يتم إعالتها من قبل امرأة سواء مطلقة أو أرملة أو مهجورة العائل أو أسرة مسجون.

وأيضًا الأسر المحتاجة والغير قادرة على تلبية متطلباتهم الأساسية، ويعجز الدخل الخاص بهم على مواجهة الأعباء الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة، ويتم إثبات تلك الحالة عن طريق البحث الاجتماعي.

كذلك أسرة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى أسرة المريض.

وأيضًا أسرة الشخص الذي يحتاج إجراء عمليات جراحية كبرى.

الأسر التي يكون أحد أفرادها من الطلاب الجامعيين والتي تكون غير قادرة على سداد مصاريف الجامعة الدراسية ومشروعات التخرج.

الأسر التي سبق وتعرضت لنكبات وحوادث.

كذلك الأسر التي يكون لديها أطفال حديثي الولادة الأبناء المبتسرين.

الأسر التي تحتاج بشكل مُلح توصيلات مياة شرب في منازلهم.

وأخيرًا الأسر التي تمر بظروف خارجة عن إرادتهم وطارئة نتيجة لتعرضها لكوارث أو نكبات مثل الزلازل والحرائق والحوادث وأي شيء يسبب خسائر ممتلكاتها.

كيفية الحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر

يمكن الحصول على المساعدة من خلال إتباع التالي: