“100 دينار عامل كام دولار“ سعر الدولار اليوم في العراق|| الدولار طالع نازل!!

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين وغير العراقيين في معرفة سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الكبير وغير المسبوق الذي سجله الدولار في مقابل الدينار العراقي، سواء كان في الأسواق الرسمية أو الأسواق المحلية، والذي بالتأكيد سوف يكون له تأثير على أسعار السلع والمنتجات والخدمات كذلك، والذي يكون له دور في تراجع الاقتصاد العراقي نتيجة لزيادة نسبة التضخم بشكل كبير، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

سعر الدولار اليوم في العراق

يحرص الكثير من الأفراد والرجال الأعمال باستمرار على متابعة سعر الدولار اليوم حتى يمكنهم تحديد سعر السلع والمنتجات بناء عليه، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر الذي يشهده سعر صرف الدولار في العراق، إلا أنه قد حقق سعر الدولار انخفاض بسيط في الساعات الماضية الأخيرة في كل من بورصة الحراثية والكفاح في مدينة بغداد وأيضاً في محافظة أربيل وفي الأسواق المحلية كذلك، ومن المعروف أن هذا الانخفاض الذي حدث يعود إلى ارتفاع العائد إلى الدخل القومي من منتجات النفط التي تمتلكها الدولة وتقوم بتصديرها إلى الدول الأخرى، والتي تعمل على خفض أسعار الصرف بشكل كبير كلما زادت قيمة ذلك العائد منها.

أسعار الدولار اليوم الإثنين في العراق

وقد جاءت أسعار صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي كما هو آتي: