“النقل والشهادة الإعدادية”.. رابط نتيجة 1و2و3 إعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تحرص دائمًا وزارة التربية والتعليم على طرح رابط نتيجة 1و2و3 إعدادي 2024، وذلك لكي يتمكن جميع طلاب المرحلة الإعدادية من الحصول على النتيجة فور ظهورها على الموقع، ومن المتوقع أن نتيجة الصف الأول الإعدادي ستكون متاحة للطلاب خلال الأيام الحالية أما نتيجة الصف الثالث الإعدادي فإنها ستكون متاحة بعد انتهاء الاختبارات وبعد انتهاء عملية التصحيح.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي

تم طرح رابط نتيجة 1و2و3 إعدادي 2024 بواسطة المنصة الإلكترونية التابعة إلى بوابة التعليم الأساسي حيث حرصت على توفير خدمة الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية حتى تمنع حدوث تزاحم للطلاب أمام المدارس لذا لكي يبدأ الطالب بالاستعلام عن النتيجة عليه باتباع الخطوات الآتية:

أولا توجه إلى موقع النتائج.

بعد ذلك عليك بتحديد الزر الخاص بنتائج مراحل النقل الدراسية.

ثم ابدأ في الضغط على المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها مع القيام بتحديد الصف الدراسي.

يتوجب على الطالب إدخال بعض البيانات الهامة وهي عبارة عن الرقم القومي.

ثم يتم النقر على زر عرض النتيجة.

دقائق قليلة وبعدها تظهر لك النتيجة وذلك في حال طرحها على الموقع.

توزيع درجات الصف الأول والثاني الإعدادي 2024

بعد أن تم معرفة الخطوات المتبعة التي تساعد الطالب في الاستعلام عن نتيجة مراحل النقل وتحديدا المرحلة الإعدادية، يمكن القيام بمعرفة الخطة المتبعة لتوزيع الدرجات، والتي تعد عبارة عن الآتي: