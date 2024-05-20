احجز الآن.. خطوات حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منصة إلكترونية تتيح للمواطنين حجز مواعيدهم الطبية بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي للهيئة حيث يمكن للمواطنين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد واختيار نوع الخدمة المطلوبة وتحديد المركز الصحي والموعد المناسب لهم هذه الخدمة تهدف إلى تقليل الازدحام في المراكز الصحية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق رؤية مصر في تقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة لجميع المواطنين.

حجز موعد للتأمين الصحي لعام 2024

للحصول على صحة أفضل والاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر، يمكنك حجز موعد عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كل ماعليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

افتح متصفح الإنترنت على جهازك وانتقل إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عبر الرابط للدخول الى الموقع اضغط هنا .

إذا كنت مستخدما جديدا قم بإنشاء حساب جديد من خلال ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والمعلومات الشخصية الأخرى.

إذا كنت مسجلا مسبقا قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية أو حجز المواعيد.

اختر نوع الخدمة التي ترغب في الحصول عليها مثل الكشف الطبي والفحوصات أو متابعة العلاج.

حدد المركز الصحي أو المستشفى التي ترغب في زيارتها.

اختر التاريخ والوقت المناسب لك من بين المواعيد المتاحة.

راجع جميع التفاصيل المدخلة للتأكد من صحتها ثم انقر على تأكيد الحجز.

بعد تأكيد الحجز ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد.

الطريقة الثانية لحجز موعد التأمين الصحي 2024

من خلال التواصل عبر الخط الساخن الذي تم تصميمه لراحة المرضى يمكن حجز موعد للتأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات المصرية هذه الخدمة متاحة بشكل يومي من الساعة 04:00 عصرا إلى الساعة 06:00 مساء.على الأرقام التالية:

0225743324

02257445226

هذه الأرقام تسهل على المواطنين الحصول على مواعيدهم الطبية والاستفسار عن الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى زيارة المراكز الصحية شخصيا مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في تحسين تجربة الرعاية الصحية.