Link الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

نتيجة السادس الابتدائي في العراق الدور الاول العام الدراسي الحالي 2024 ، حيث تم الانتهاء من اختبارات الدور الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي منذ فترة قصيرة، في جميع المحافظات العراقية ، وخلال هذه الايام يترقب طلاب السادس الابتدائي في العراق الإعلان عن نتائجهم على موقع وزارة التعليم العراقية وكذلك الموقع العراقي الخاص بالنتائج نتائجنا ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في السطور التالية

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق متاح لجميع الطلاب والأهالي، حيث يمكنهم الدخول على الموقع واتباع الخطوات المطلوبة والتي نستعرضها لكم في السطور التالية للوصول إلى نتيجة الطالب فور ظهورها و يتم رفع نتائج الطلاب في العراق على الموقع الخاص بالنتائج تباعًا بحسب كل محافظة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للدرجات، التي تقوم بها وزارة التربية العراقية من اجل ضمان حصول كل طالب على النتيجة العادلة التي يستحقها

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجةً السادس الابتدائي في العراق 2024

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية من هناااا

2. بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرئي في المربع المخصص لذلك.

3. ثم الضغط على أيقونة “نتائجنا” الموجودة في الصفحة الرئيسية بعد ظهور النتائج.

4. قم اختيار خيار “الاستعلام عن النتائج”.

5. إدخال رقم تسجيل الطالب (الكود) والضغط على “إرسال”.

6. اختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي” من القائمة التي تظهر امامك .

7. تحديد “الدور الأول 2024”.

8. قم بإدخال اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته ومحافظته.

9. الضغط على أيقونة “استعلام”.

10. سيتم عرض نتائج الطالب بالتفصيل على الشاشة.

ونتمنى لكم النجاح والتوفيق .