“يُبهر الجميع بميزات جبااارة🔥👏🏻” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 GBWhatsApp ضد الحظر ~ ثبته قبل الجميع

يبحث الكثير من الأشخاص عن تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 لما به من مميزات كثيرة تفوق الواتساب التقليدي، حيث يوجد به العديد من الميزات الحافظة لخصوصية الأفراد، وهذا ما يدفع العديد من الأشخاص في تحميل آخر التحديثات، بالإضافة أن تحديث Whatsapp GB الجديد يمكن تشغيله على أي جهاز محمول سواء إن كان الأندرويد أو الايفون، كما أنه سهل جداً في التحميل ولا يوجد به أي صعوبات، والان هيا بنا لنتعرف عن كيفيه تحميل أخر إصدار من هذا التطبيق.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

سوف نعرض لكم الآن طريقة تحميل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 والاستمتاع بالمميزات الجبارة الموجودة بالنسخة الأخيرة منه، وهي:-

الدخول على موقع جوجل للبحث.

البحث عن تطبيق واتساب جي بي.

جي بي. اختيار موقع التطبيق ويمكنك تحميل التطبيق آنذاك.

من ثم تقوم بتثبيت التطبيق على هاتفك بعد تحميله.

من ثم قم بفتح التطبيق وانقر على زر الموافقة والمتابعة.

قم بكتابة رقم هاتفك المحمول من ثم اضغط على ايقونة التالي.

سوف يتم إرسال كود التحقق مكون من 6 ارقام إلى هاتفك، قم بإدخال الكود لكي يتم التحقق من ملكيتك لرقمك، ثم استمتع بالتطبيق.

مميزات تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

يوجد العديد من المميزات الرائعة التي سوف تحصل عليها من خلال تحميلك تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، وهي تتمثل في الآتي:-