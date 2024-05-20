الإعلان الثاني ح 161.. المؤسس عثمان الحلقة 161 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية وعلى قصة عشق

ينتظر ويترقب الكثير من الناس أن تقوم القنوات بعرض المؤسس عثمان الحلقة 161 التي تلتفت الأنظار حولها، كما أن الحلقة 161 من مسلسل قيامة عثمان محط اهتمام كبير من الجمهور المتابع من جميع دول العالم، بعد انتهاء عرض الحلقة 160 ب 48 ساعة فقط قامت القنوات الرسمية والمنصات المختلفة بطرح البرومو التشويقي الأول الحلقة 161 والذي حقق تفاعلا كبيرا ونسب مشاهدة بالملايين،

حيث لفت الإعلان أنظار الكثير من الأشخاص لأنه يحمل أهم الأحداث التاريخية حول الدولة العثمانية، و يسعى فريق العمل أن يقدمون أحداث تفصيليه دون أي تلاعب أو تغيير في التاريخ العريق للدولة العثمانية، رغم أن الدولة العثمانية حكمها الكثير من الشخصيات التاريخية إلا أ، الغازي عثمان بن أرطغرل من أهم وأشهر الشخصيات كونه تولى حكم الدولة بعد والده وفي سن صغير وحقق انجازات عريقة، واليوم نطلعكم على أهم أحداث المؤسس عثمان الحلقة 161.

المؤسس عثمان الحلقة 161

حقق مسلسل قيامة عثمان التركي نجاح كبير وأصبح يحظى علاى إعجاب الكبير والصغير، كما أنه من أشهر الأعمال التاريخية المعروضة خلال هذه الفترة، حيث يروي أدق الأحداث حول الدولة العثمانية، أصبحت المسلسلات التركية أكثر انتشاراً ويتابعها ملايين الجنسيات وينجذب إليها الكثير، وفي الحلقات القادمة من المسلسل يقوم عثمان بطرد البيزنطينية وضم بيزنطة إلى الدولة العثمانية وبعدها يخوض عثمان فتوحات كثيرة، ويحاول اورهان أن يضع حد ليعقوب لأن أخطائه متكرر ولن يسمح له بتكرار الخيانة لعهد الدولة العثمانية، كما أن الحلقات القادمة نهاية لسيد إبراهيم ومن معه.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء 5

استطاعت عدة قنوات فضائية أن يكون لها الفرصة الذهبية في نقل المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان، وسوف يذاع المسلسل يوم الأربعاء على ATV التركية على أن يتم بدء عرض الحلقة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً وفي تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل على قصة عشق ويمكنكم مشاهدتها عبر موقع النور، كما تشاهدون الموسم الخامس من المؤسس عثمان الحلقة 161 عبر قناة الفجر الجزائرية من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 1 صباحاً.