أعلنت الحكومات الجزائرية عن فتح باب التقديم في برنامج سكنات عدل 3 وهو عبارة عن تقديم وحدات سكنية إلى المواطنين، تحتوي على جميع الخدمات التي قد يحتاجون إليها بأسعار جيدة، وبذلك فهي تسهل على الأفراد الذين لا يمتلكون منزل بسبب ارتفاع الأسعار إلى أن يكون لديهم منازل خاصة بهم وبأسرتهم ومناسبة لقدراتهم الشرائية.

عدل 3aadl.com.dz.. كيفية التسجيل في منحة سكنات عدل 3 بالحزا

وفي هذا المقال سوف نوضح كافة المكن التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 من قبل جميع المواطنين، وذلك من خلال القيام بالإجراءات الآتية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوكالة عدل.

ثم في حالة أن كان هناك حساب على الوكالة يتم فتحه، وفي حالة أن لم يمتلك الفرد حساب يقوم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح ويقوم يرفع الأوراق التي تطلب منه.

عند الانتهاء من جميع الخطوات والتأكد منها يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب التي تكون موجودة في أسفل الشاشة.

في النهاية يقوم بطباعة وصل التسجيل في الخدمة.

شروط التسجيل في خدمة سكنات عدل

تم وضع مجموعة من الشروط التي لا بد أن تنطبق على المتقدمين للحصول على الخدمة، وتلك الشروط هي عبارة عن الآتي: