“spa.gov.iq/umbrella” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي

حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والسابعة للعام 2024، وهناك عدد كبير جداً من المواطنين ينتظرون ومهتمين بمعرفة قائمة الاسماء هذه بالتفصيل وذلك لما يمثله هذا الدعم من أهمية بالغة في حياة العديد من المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وقد قامت الحكومة بتوفير هذا الدعم لفئة المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالبرنامج، ولكي تستطيع معرفة ما إذا كنت أحد أولئك الأشخاص الذين فازوا بالدعم أم لا يمكنك إكمال قراءة هذا الموضوع للنهاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أثار تأخر موعد الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة السابعة لعام 2024 قلق العديد من المواطنين، الأمر الذي دفعهم للبحث عن قائمة الأسماء ونتيجة التقديم، وقد قامت الحكومة العراقية بتوضيح طريقة الاستعلام من خلال منصة مظلتي التي تقوم بتوفير جميع الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ومن ضمنها برنامج الوجبة الأخيرة، حيث يمكن للمتقدمين معرفة ما إذا تم قبولهم في البرنامج ام لا من خلال المنصة، كما يمكن لجميع المواطنين التقديم للبرنامج من خلال هذه المنصة.

وعن تأخر إصدار تلك الوجبة فأشارت الوزارة إلى أنها انتهت بالفعل من المراجعة وفرز الأسماء وتجهيز كشوفات المقبولين ولكنها الآن في انتظار توفير الدعم المالي من جانب الحكومة لإعلان الوجبة السابعة، أي أنه فور توافر الدعم سيتم إعلان تلك الكشوفات فوراً.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

يمكن إكمال عملية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 من خلال اتباع الخطوات الموضحة في الأسطر القادمة: