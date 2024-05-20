حملها والعب مع اصحابك.. كيفيه تنزيل فورت نايت للجوال Fortnite والاستمتاع بالمغامرة والتشويق

يسعى العديد من الأشخاص إلى اكتشاف كيفية تنزيل لعبة Fortnite على الهواتف المحمولة، حيث تُعتبر واحدة من أشهر ألعاب القتال المثيرة والمعروفة بمغامراتها المشوقة تمت إضافة العديد من المزايا الجديدة إلى اللعبة، مما يجعلها محط أنظار محبي الألعاب القتالية لذا، يحاول الكثيرون معرفة الطرق المختلفة لتنزيلها على هواتفهم للاستمتاع بتجربة اللعب المتنوعة التي تقدمها في الفقرات التالية سنقدم بالتفصيل الخطوات اللازمة لتنزيل اللعبة باستخدام عدة طرق ممكنة.

خطوات تحميل لعبة Fortnite على الجوال

قم بزيارة الموقع الرسمي لـ Fortnite باستخدام متصفح الويب على هاتفك المحمول.

حدد الطريقة المناسبة لتنزيل اللعبة على جهاز Android الخاص بك.

قم بتنزيل ملف APK لـ Fortnite.

بعد اكتمال التنزيل، انتقل إلى إعدادات هاتفك وافتح قسم الأمان.

قم بتمكين خيار “السماح بالتثبيت من مصادر غير معروفة” للسماح بتثبيت التطبيقات من خارج متجر Google Play.

انتقل إلى ملف APK الذي قمت بتنزيله وانقر عليه لبدء عملية التثبيت.

. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

بمجرد تثبيت اللعبة، افتحها على الجهاز الخاص بك.

إذا لم يكن لديك حساب في Fortnite، قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة.

بعد إنشاء الحساب، يمكنك البدء في استكشاف والاستمتاع بتجربة لعب Fortnite على جهازك المحمول.

تثبيت لعبة Fortnite على أجهزة غير مدعومة