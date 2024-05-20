“استعلم فوراً ⭕️ results.mlazemna”.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في كافة المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث قد انتهى كافة الطلاب من أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول وسيتم الإعلان عن النتائج عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات بعد ذلك يتم رفعها على موقع الوزارة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول العراق

قالت وزارة التعليم أن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم 19 من شهر مايو الجاري وقدم الطلاب فيها امتحان اللغة التركمانية حسب جدول الامتحانات المعتمد من قبل وزارة التعليم وتعمل كافة غرف الكنترول على تصحيح أوراق الامتحانات أول بأول بعد ذلك يتم اعتماد النتيجة رسمياً من وزير التعليم ورفعها عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في كافة محافظات العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط. اضغط على تسجيل الدخول. حدد المحافظة التي يقيم فيها الطالب. بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجلوس واسم الطالب. اضغط على كلمة استعلام. انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات وذلك في حالة ظهور النتائج رسمياً.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا الالكتروني

كما يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 من خلال موقع نتائجنا من هنا، بعد ذلك اتبع الخطوات الموضحة عبر الموقع للحصول على النتائج كما يمكن تحميل النتائج بكل سهولة، وتسعى وزارة التربية والتعليم العراقية بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن النتائج لكافة الطلاب وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم والإستعلام عنها بشكل أسهل وأسرع، وهذا من خلال إتاحة كافة الروابط الإلكترونية الخاصة بالنتائج.