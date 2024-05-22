مبرووووك النجاااح.. استخراج نتائج السادس ابتدائي 2024 الرصافة الأولى موقع نتائجنا

ندى تاريخ النشر
مبرووووك النجاااح.. استخراج نتائج السادس ابتدائي 2024 الرصافة الأولى موقع نتائجنا
نتائج السادس ابتدائي

سوف نوضح لكم في النقاط التالية خطوات الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي وخاصة الرصافة الثانية والتي ظهرت الآن بشكل رسمي وهي من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها في تلك الفترة حيث أن جميع الطلاب وأولياء التلاميذ يرغبوا في التعرف على النتيجة وذلك لأنها تساعد الطالب في التعرف على مستواه التعليمي والجهود التي بذلها أثناء أداء الاختبارات، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الفرصة لدى الطلاب في التعرف على النتيجة من خلال الإنترنت وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس، وهذا ما سوف نتناوله من خلال مقالنا.

نتائج السادس ابتدائي

أصبح الآن من السهل بإمكان جميع الطلاب المقيدين في الصف السادس الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي وذلك عندما يقوم باتباع التعليمات التالية:

  1. إذا كنت تريد الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي يجب في البداية زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أو عن طريق زيارة موقع نتائجنا الالكتروني.
  2. ثم بعد ذلك قم بكتابة كود التأكيد الموضح أمامك على الشاشة.
  3. من الخيارات الموضحة أمامك قم باختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  4. ثم بعد ذلك يجب عليك إدخال رقم جلوس الطالب.
  5. أخيرا اضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر النتيجة.

موعد العطلة الصيفية في العراق

نتائج السادس ابتدائي
نتائج السادس ابتدائي

يعتبر وقت العطلة من أفضل الأوقات لدى الطلاب وذلك لأنه يحصلوا على قسط من الراحة كما أنهم يقوموا بالتنزه مع الأسرة والأصدقاء، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن العطلة الصيفية سوف تبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى شهر أبريل.

المراحل التعليمية في العراق

  • المرحلة التمهيدية وهي تقبل الطلاب بداية من عمر أربع سنوات وحتى سن ست سنوات.
  • المرحلة الابتدائية وهي تشمل الأطفال بداية من عمر ست سنوات وحتى إحدى عشر عام.
  • المرحلة المتوسطة وهي تضم الطلاب بداية من 12 عام وحتى 14 عام.
  • المرحلة الإعدادية وهي تشمل الطلاب بداية من 15 عام وحتى 18 عام.
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ندى

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رسميًا.. صدور نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 الرصافة الأولى
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