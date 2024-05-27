“ظهـــرت رسميـــاً ✅✅“ نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات eduserv.cairo.gov.eg

الجدير بالذكر أن الصف الرابع الابتدائي انتهى من أداء الامتحانات الخاصة بهم يوم الأربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي ومتى موعد ظهورها، ولكن وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أن مازالت عملية التصحيح وتجميع الدرجات مستمرة وسوف يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة فور الانتهاء، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يمكن الآن لجميع المراحل التعليمية المختلفة الاستعلام عن نتائجهم من خلال الإنترنت وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب حيث أن الوزارة حرصت على توفير تلك الخدمة توفيرا لوقت وجهد الطالب، للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي يرجى اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول على المنصة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي. الخطوة الثانية من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى النقر على خيار نتائج مراحل النقل. الخطوة الثالثة قم بتحديد المرحلة التي يدرس بها الطالب وهي الصف الرابع الابتدائي. الخطوة الرابعة وفيها يتطلب منك تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الثاني. الخطوة الخامسة يرجى تحديد العام الدراسي وهو 2023-2024. آخر خطوة وفيها يتطلب منك كتابة اسم الطالب كامل ورقم الجلوس أو الرقم القومي الخاص به وبمجرد أن تضغط على عرض النتيجة سوف تظهر على الفور.

توزيع درجات امتحان الصف الرابع الابتدائي

يجب العلم أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تظهر بالألوان وكل لون يدل على مستوى محدد وفئة محددة من الدرجات والتي جاءت على النحو التالي: