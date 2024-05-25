استعد لنتائج الطلاب للفصل الثالث.. الوزراة تعلن عن آلية تسجيل الطالب في منصة مدرستي 1445 

تم إطلاق منصة مدرستي بواسطة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لكي يتم مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في التعليم عن بُعد، وذلك لمتابعة دروس الطلاب وحل الواجبات في حال وقوع أي مشكلات تحول دون الذهاب إلى المدرسة، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية تسجيل الطالب في منصة مدرستي 1445.

آلية تسجيل الطالب في منصة مدرستي 1445

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة مدرستي لعام 1445، بإتباع الخطوات التالية:

زيارة يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الإلكترونية.

اختيار خيار “تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للطلاب”.

إدخال البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.

النقر على خيار “التالي”.

إدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك.

النقر على “تسجيل الدخول”.

بعد اتباع هذه التعليمات، ستكون قادراً على الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة، مثل متابعة المناهج التعليمية والحصول على التعليم عبر الإنترنت،

تسجيل دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي 1445

للوصول إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول كولي أمر، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

افتح الرابط الرسمي الإلكتروني لمنصة مدرستي.

بعد ذلك يتم الإنتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

اختر “تسجيل الدخول باستخدام حساب نور لولي الأمر والمسؤولين”.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك في نظام نور، وتأكد من كتابتهما بدقة.

اضغط على “تسجيل الدخول” للدخول إلى حسابك على منصة مدرستي.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرًا على الوصول إلى حسابك واستخدام كافة الخدمات المتاحة على منصة مدرستي لمراقبة تقدم طلابك ومتابعة الأنشطة الدراسية عن بُعد.