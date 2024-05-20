استعلم الآن من هُنا.. تقديم طلبات العدول عن النقل الخارجي في المملكة عبر منصة نور 1445 

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين، وذلك عبر نظام نور التعليمي، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية تقديم طلبات العدول عن النقل الخارجي في المملكة بخطوات سهلة وبسيطة.

تقديم طلبات العدول عن النقل الخارجي في المملكة

أهم الإجراءات المتعلقة بالتراجع عن طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة تكون كالتالي: فتوجه إلى منصة نور على الإنترنت.

يقوم المعلم بتسجيل الدخول إلى حسابه على منصة نور من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

اذهب إلى القسم المطلوب وابحث عن خدمة طلب التراجع عن النقل الخارجي.

الضغط على طلبات إدارية ثم يتم ملء البيانات.

كتابة البيانات الشخصية وتوضيح جميع الأسباب .

انتقال من مكان العمل.

تحميل المستندات اللازمة لدعم أي أسباب متعلقة بالنقل.

تأكيد الطلب.

الاستعلام عن طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين

تتضمن إجراءات الاستعلام عن طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين متابعة ما يلي: