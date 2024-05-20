شوف اسمك مع الدفعة الجديدة ولا لا.. كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس 2024 بالشروط الآتية 

تسعى الحكومة التونسية باستمرار لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين، من خلال تقديم مبادرات تساعدهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل الشهري لهم، من بين هذه المبادرات منحة العائلات المعوزة، التي يتم صرفها بشكل شهري للمواطنين التونسيين وفق شروط وضوابط معينة. في ما يلي، سنتعرف على كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس وأهم الشروط.

كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس

قامت إدارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء رابط إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في التقديم لهذه المنحة، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

بعد ذلك يتم إنشاء حساب، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم النقر على منحة 300 دينار.

نقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل والعمر والدخل الشهري ورقم الجوال.

ثم نقوم بإدخال جميع المستندات المطلوبة.

ثم بعد ذلك نضغط على إرسال.

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بدراسة الطلب، وإذا تمت الموافقة عليه، يتم إرسال إشعار إلى مقدم الطلب يتضمن موعداً لاستلام الدعم.

شروط الحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونسي

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس مساعدات مالية وعلاجية وسكنية مستمرة للمواطنين المحتاجين، ومن بين هذه المساعدات منحة بقيمة 300 دينار تونسي، وقد أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لطلب المنحة وهي كما يلي: