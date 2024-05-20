شوف اسمك مع الدفعة الجديدة ولا لا.. كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس 2024 بالشروط الآتية 

تسعى الحكومة التونسية باستمرار لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين، من خلال تقديم مبادرات تساعدهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل الشهري لهم، من بين هذه المبادرات منحة العائلات المعوزة، التي يتم صرفها بشكل شهري للمواطنين التونسيين وفق شروط وضوابط معينة. في ما يلي، سنتعرف على كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس وأهم الشروط.
كيفية التسجيل فى منحة 300 دينار فى تونس
قامت إدارة الشؤون الاجتماعية بإنشاء رابط إلكتروني للتسجيل لمن يرغب في التقديم لهذه المنحة، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
- بعد ذلك يتم إنشاء حساب، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم النقر على منحة 300 دينار.
- نقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل والعمر والدخل الشهري ورقم الجوال.
- ثم نقوم بإدخال جميع المستندات المطلوبة.
- ثم بعد ذلك نضغط على إرسال.
تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بدراسة الطلب، وإذا تمت الموافقة عليه، يتم إرسال إشعار إلى مقدم الطلب يتضمن موعداً لاستلام الدعم.
شروط الحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونسي
تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس مساعدات مالية وعلاجية وسكنية مستمرة للمواطنين المحتاجين، ومن بين هذه المساعدات منحة بقيمة 300 دينار تونسي، وقد أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لطلب المنحة وهي كما يلي:
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على المنحة من الجنسية التونسية ويعيش في تونس.
- يجب أن يكون من ذوي الدخل المنخفض، أي أن يكون دخله أقل من 180 دينار.
- يتم تقديم ما يثبت أن الشخص عاجز عن دفع نفقاته الأساسية.
- يجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
- وينبغي ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات.