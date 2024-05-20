سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 عيار 21 بلغ 3150 جنيه ببداية التعاملات

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سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 عيار 21 بلغ 3150 جنيه ببداية التعاملات

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين، 20 مايو 2024، مع بداية تداولاته داخل أسواق الصاغة المحليةوقد استقر سعر الذهب عيار 21 عند آخر ارتفاع سجله في التحديثات اللحظية خلال اليوم السابق، بقيمة 20 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي واصلت مؤشرات المعدن الأصفر استقرارها، دون تحركات إيجابية أو سلبية على مستوى بورصة الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيارسعر الشراءسعر البيع
جرام عيار ٢٤36573629
جرام عيار ٢٢33523326
جرام عيار ٢١32003175
جرام عيار ١٨27432723
جرام عيار ١٤21332116
جرام عيار ١٢18291815
جنيه دهب25600_
سعر الدولار46.946.8
الاونصة24422441.5

سعر الذهب عالمياً

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، هذا الارتفاع جاء نتيجة لانخفاض بيانات التضخم الأمريكية وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب والسلع الأخرى، كون الصين أكبر مستهلك للسلع في العالم، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.3% خلال الأسبوع، مسجلاً 2422 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند 2414 دولار للأونصة، وفقًا لتحليل جولد بيليون ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5.6% منذ بداية شهر مايو، وهي تقترب من أعلى مستوى تاريخي سجلته في 12 أبريل الماضي عند 2431 دولار للأونصة.

يرى التحليل الفني لجولد بيليون أن ارتفاع سعر الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه من تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في أبريل الماضي، وارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%، على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي بأن بيانات التضخم الأخيرة غير كافية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

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s.m

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