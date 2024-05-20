سعر الذهب اليوم 20 مايو 2024 عيار 21 بلغ 3150 جنيه ببداية التعاملات

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين، 20 مايو 2024، مع بداية تداولاته داخل أسواق الصاغة المحليةوقد استقر سعر الذهب عيار 21 عند آخر ارتفاع سجله في التحديثات اللحظية خلال اليوم السابق، بقيمة 20 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي واصلت مؤشرات المعدن الأصفر استقرارها، دون تحركات إيجابية أو سلبية على مستوى بورصة الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيار سعر الشراء سعر البيع جرام عيار ٢٤ 3657 3629 جرام عيار ٢٢ 3352 3326 جرام عيار ٢١ 3200 3175 جرام عيار ١٨ 2743 2723 جرام عيار ١٤ 2133 2116 جرام عيار ١٢ 1829 1815 جنيه دهب 25600 _ سعر الدولار 46.9 46.8 الاونصة 2442 2441.5

سعر الذهب عالمياً

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، هذا الارتفاع جاء نتيجة لانخفاض بيانات التضخم الأمريكية وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب والسلع الأخرى، كون الصين أكبر مستهلك للسلع في العالم، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.3% خلال الأسبوع، مسجلاً 2422 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند 2414 دولار للأونصة، وفقًا لتحليل جولد بيليون ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5.6% منذ بداية شهر مايو، وهي تقترب من أعلى مستوى تاريخي سجلته في 12 أبريل الماضي عند 2431 دولار للأونصة.

يرى التحليل الفني لجولد بيليون أن ارتفاع سعر الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه من تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم الأمريكية في أبريل الماضي، وارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8%، على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي بأن بيانات التضخم الأخيرة غير كافية لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.