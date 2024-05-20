وزارة التعليم العراقية توضح .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

تعد المرحلة المتوسطة من أهم المراحل الدراسية المهمة التي تؤثر بشكل كبير على المسار التعليمي للطالب، بناءً على ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاهتمام بنتائج الصف السادس الابتدائي 2024 إلى حد كبير، وقد اوشك الانتهاء من رصد درجات الطلاب وهذا ما سنتعرف عليه من خلال اتباع الخطوات التالية، حيث سنذكر طريقة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتوفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج السادس الابتدائي 2024 للدور الأول في جميع مدارس البلاد، مما يسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع نتائجنا للاطلاع على نتائج الطلاب.

بعد ذلك يتم اختيار نتائج السادس الابتدائي 2024 الأول لعام 2024.

انقر على زر تحميل النتائج بجانب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

انتظر حتى يتم تنزيل الملف على جهازك.

عبر كود الامتحانات يمكن الوصول إلى نتائج الطالب في جميع المواد التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2024 ستصدر بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها، وسيتم اعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي، بعد ذلك، سيتم نشر النتائج على موقع وزارة التربية العراقية، لتسهيل الوصول إليها وتمكين الطلاب من معرفة درجاتهم، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الواضحة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تتيح لهم معرفة النتائج بسهولة، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز الطلاب ودعمهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.