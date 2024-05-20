رسميًا.. ظهور نتائج حركة النقل الداخلي 1445 عبر نظام نور وطريقة تقديم طعن في النتائج 

rouan mohamed آخر تحديث
رسميًا.. ظهور نتائج حركة النقل الداخلي 1445 عبر نظام نور وطريقة تقديم طعن في النتائج 
نتائج حركة النقل الداخلي 1445

حركة النقل الداخلي للمعلمين هي من أكثر المواضيع التي يتزايد عليها البحث عبر محركات جوجل في المملكة العربية السعودية، ولذلك جاءت الوزارة التعليمية السعودية تعلن عن نتائج النقل الداخلي لعام 1445ه‍، وذلك يكون عبر نظام نور التعليمي، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

نتائج حركة النقل الداخلي 1445

يمكن الاطلاع على نتائج حركة النقل الداخلي لعام 1445 بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

  • الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.
  • تتم عملية تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك، يتم الانتقال إلى قائمة الخدمات الرئيسية على الموقع والنقر على “خدمات شؤون المعلمين”.
  • من القائمة الفرعية يجب اختيار خيار “الاستعلام عن حركة النقل الداخلي”.
  • ينقلك الموقع إلى صفحة الاستعلام، حيث يجب إدخال رقم المعلم أو المعلمة المطلوب الاستعلام عن نتيجته.
  • بعد إدخال الرقم، يتم الضغط على خيار “بحث” لعرض نتيجة الاعتراض على النقل الداخلي لعام 1445.

الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي

يمكن للمعلمين والمعلمات أيضًا تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي إذا رغبوا في ذلك، ويتم هذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • أولاً، قم بالدخول إلى موقع نظام نور وتسجيل الدخول إلى الحساب.
  • المرحلة التالية هي الانتقال إلى صفحة النتائج بالطريقة نفسها كما في السابق.
  • يتم كتابة رقم المعلم لعرض النتيجة، ثم يتم الضغط على خيار “تقديم اعتراض”.
  • يطلب الموقع إدخال البيانات التي تثبت أن للمعلم أو المعلمة الحق في الطعن في النتيجة، مثل إرفاق الوثائق وتوضيح سبب الطعن.
  • يجب التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لضمان تسجيل الاعتراض بالشكل الصحيح وتقديمه إلى الجهات المختصة.
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rouan mohamed

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