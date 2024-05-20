رسميًا.. ظهور نتائج حركة النقل الداخلي 1445 عبر نظام نور وطريقة تقديم طعن في النتائج 

حركة النقل الداخلي للمعلمين هي من أكثر المواضيع التي يتزايد عليها البحث عبر محركات جوجل في المملكة العربية السعودية، ولذلك جاءت الوزارة التعليمية السعودية تعلن عن نتائج النقل الداخلي لعام 1445ه‍، وذلك يكون عبر نظام نور التعليمي، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

نتائج حركة النقل الداخلي 1445

يمكن الاطلاع على نتائج حركة النقل الداخلي لعام 1445 بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

تتم عملية تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور.

بعد ذلك، يتم الانتقال إلى قائمة الخدمات الرئيسية على الموقع والنقر على “خدمات شؤون المعلمين”.

من القائمة الفرعية يجب اختيار خيار “الاستعلام عن حركة النقل الداخلي”.

ينقلك الموقع إلى صفحة الاستعلام، حيث يجب إدخال رقم المعلم أو المعلمة المطلوب الاستعلام عن نتيجته.

بعد إدخال الرقم، يتم الضغط على خيار “بحث” لعرض نتيجة الاعتراض على النقل الداخلي لعام 1445.

الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي

يمكن للمعلمين والمعلمات أيضًا تقديم اعتراض على نتائج النقل الداخلي إذا رغبوا في ذلك، ويتم هذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: