هاتف Oppo Reno 8T: تصميم أنيق وشاشة ممتازة وببطارية تدوم لفترة طويلة وسعر مناسب!

هاتف Oppo Reno 8T من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة أوبو، حاملاً معه تصميمًا أنيقًا وشاشة AMOLED رائعة وكاميرا خلفية بدقة 100 ميجابكسل، فضلاً عن معالج قوي من Qualcomm Snapdragon 695 5G، مما جعله يتصدر مجال اهتمام الكثير من الأشخاص محبي هواتف أوبو، فإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بتصميم أنيق وشاشة ممتازة وكاميرا قوية وببطارية تدوم لفترة طويلة، فإن هاتف أوبو الجديد رينو 8T خيار مثالي، لما يتوفر به من إمكانيات متعددة بسعر خيالي.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T

تتعد مواصفات هذا الهاتف وتشمل المواصفات التالية:-

الشاشة 6.43 بوصة AMOLED بدقة FHD+ (1080 x 2400) بمعدل تحديث 90 هرتز. المعالج شريحة Qualcomm Snapdragon 695 5G. الذاكرة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، علاوة على كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما بخصوص الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل. البطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. نظام التشغيل يتميز بنظام تشغيل من فئة Android 13 كما يتمتع بواجهة ColorOS 13. أبعاد الهاتف يأتي الموبايل بأبعاد مميزة 160.8×73.84×7.8 ملم وذلك مع وزن 180 جرام للبلاستيك، بالإضافة لأبعاد نحو 160.8×73.84×7.85 ملم وذلك مع وزن 183 جرام للجلد.

مميزات هاتف Oppo Reno 8T

تتعدد مميزات هاتف أوبو الجديد رينو 8T ومن أبرزها المميزات التالية: –

تصميم أنيق وجذاب.

شاشة AMOLED ممتازة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

كاميرا خلفية قوية بدقة 100 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي رائعة.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نظام تشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

عيوب هاتف Oppo Reno 8T

على الرغم من تعدد مميزات موبايل أوبو الجديد رينو 8T إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب وتشمل:-

معالج Snapdragon 695 5G قد لا يكون قويًا بما يكفي لبعض المستخدمين.

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

سعر هاتف Oppo Reno 8T

تتنوع أسعار هذا الهاتف في مصر والمملكة السعودية حيث:-