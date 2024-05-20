طريقة عمل بسكوت النشادر الأصلي بطعم ورائحة زمان

مع اقتراب العيد تبحث الكثير من الأمهات عن طرق عمل المخبوزات الناعمة والتي منها بسكوت النشادر، وهو يعد أشهر وألذ مخبوزات العيد، حيث يتميز بقوام هش وخفيف، وهو لذيذ الطعم والرائحة التي تملئ المنزل بهجة وسرور ويتشارك في تحضيره الأهل والجيران، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش على أصوله أحلى واطعم من المخابز بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت النشادر

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من السمنة.

خمس حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من النشادر.

نصف كوب من الزيت.

٢ كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الأصلي بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والسمنة، والسكر، والزيت، والخل، والفانيليا ونخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بتفريغ الخليط في إناء متوسط الحجم ونضيف إليه الحليب، والماء ونقلبهم جيداً مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر و النشادر ونقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل بسكوت النشادر

نحضر ماكينة البسكويت ونضع بها العجين، ثم نحضر صواني مدهونة بالزيت، ونشكل عليها قطع البسكويت على شكل أصابع وحلقات متوسطة، بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى يصبح لون البسكوت ذهبي، نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نرص قطع البسكويت على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.