استخرج نتيجتك.. نتائج الثالث المتوسط العراق دور أول 2024 بالرقم الامتحاني فقط

نتائج الثالث المتوسط العراق دور أول 2024، اعتاد الكثير من الطلاب أن يتسابقون في البحث عن موعد ظهور النتائج لأنهم يخططون لأحلام جديدة ولذلك يرغبون في استخراج النتائج في أسرع وقت ممكن، حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد لإجراء امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط عموم العراق،

وكشفت الوزارة أن كل مادة يؤديها الطلاب وبعد الانتهاء منها يتم تحويلها إلى لجنة الكنترول لكي تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرةً كي لا يستغرق الطلاب وقت طويل في استخراج النتائج، وحسب بعض المصادر من مديريات التربية والتعليم أن النتائج يحصل عليها الطلاب قبل بداية إجازة عيد الأضحى لكي تطمئن قلوب الطلاب، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق دور أول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق دور أول 2024

ترفع كشوفات نتائج الطلاب جميع المحافظات العراقية بغداد واربيل وكركوك ودهوك وصلاح الدين وبابل وغيرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص الذي يمكن للطلاب الدخول عليه بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الضغط على هذ1ا الرابط المباشر موقع نتائجنا. اختر نتائج الثالث المتوسط وحدد الدور الاول والسنة الدراسية 2024. ثم اسم المحافظة. الرقم الامتحاني للطالب. الضغط على عرض النتائج. او اختيار تنزيل PDF.

جدول امتحانات الثالث المتوسط العراق

يؤدي طلبة وطالبات الثالث المتوسط للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية اختبار الدور الأول للعام الدراسي 2024 بعد 24 ساعة فقط بدايةً من الساعة 7 صباحاً بتوقيت بغداد وفقاً للجدول الزمني للامتحانات المعتمد رسمياً من وزير التربية والتعليم إبراهيم نامس الجبوري والذي يأتي على النحو التالي:.