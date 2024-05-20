تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

قناة وناسة استطاعت من تقديم كل ما هو مميز ورائع في عالم الأطفال والكرتون، عبر إذاعتها للعديد من الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية المميزة التي لا يمكن وأن نُشاهدها على أي قناة سوى وناسة، و تعمل بذلك على تلبية احتياجات الأطفال، لتقديمها محتوى تعليمي وترفيهي متمثل في الأفلام والمسلسلات والبرامج، وغيرها من المحتوى الأخر التي يتم إذاعته على مدار اليوم دون توقف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة 2024

ويمكنك بكل سهولة معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة لرؤية الأغاني وجميع المحتوى الطفولي المقدم، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد يكون 11470.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024

ويمكن كذلك مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال ما بين الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد يكون 11270.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أهم ما يميز قناة وناسة الجديد

تقوم القناة بتقديم المحتوى الطفولي الترفيهي والتعليمي بدون فواصل إعلانية، فضلاً عن أن المحتوى يتماشى مع جميع المتابعين والمشاهدين، بالإضافة إلى أن القناة تقوم بإذاعة المحتوى على مدار اليوم دون توقف، بما يسمح للجميع بمشاهدة كل ما هو جديد وحصري.