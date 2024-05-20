“ثبت وناسة وطيور الجنة”.. أهم ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2024 على نايل سات ودلع عيالك بأمتع الأناشيد والأغاني

جميع الآباء والأمهات يبحث كلا منهم عن ترددات قنوات الأطفال الجديدة 2024، وذلك لعلمهم الشديد بمدى أهمية وجود القنوات على التلفاز، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي رائع إلى الصغار، وتعلمهم الكثير من الأفعال الحميدة مع تنبيههم من فعل بعض الأفعال السيئة، ولهذا من الضروري معرفة ترددات تلك القنوات حتى يتم استقبالها على التلفاز، وحتى يتم ذلك يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة أشهر قنوات الأطفال المتوفرة في الوقت الحالي.

تردد قنوات الأطفال الجديدة 2024

من ضمن ترددات قنوات الأطفال الجديدة التي يبحث عنها الجميع خلال تلك الفترة، هو تردد قناة ميكي وقناة وناسة بالإضافة إلى قناة طيور الجنة، ولكي يتم البدء في استقبال قناة ميكي يلزم معرفة التردد الجديد لها، وهو عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11528.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة وناسة الجديد

كما ذكرنا أن قناة وناسة هي من أكثر القنوات التي يرغب الجميع في توفرها على التلفاز وعرضها لجميع الأطفال، حيث نوهت القناة على ضرورة استقبالها بالتردد الجديد، والذي قد تم تغييره في الفترة الماضية، حتى يتم إضافة بعض التحسينات ورفع جودة القناة، لذا لكي تبدأ في استقبال القناة عليك بمعرفة التردد الجديد لها، وهو جاء كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد

قناة طيور الجنه هي من ضمن القنوات العريقة التي تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة جدا، وحققت تلك القناة شهرة واسعة جدا في جميع البلدان العربية، وحتى الان تحتفظ بتلك الشهرة، وذلك لحرصها الشديد على تطوير القناة لكي تواكب العصر الحالي، اذا حتى يتمكن جميع الآباء من تحميل القناة يلزم معرفة التردد الجديد وهو كالآتي: