استمتعوا بأجمل الأغاني والبرامج للأطفال مع قناة وناسة على ترددها الجديد لعام 2024 على كافة الأقمار!

تعتبر قناة وناسة من أقوى القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث تهتم بعرض أفضل أفلام الكرتون بجودة عالية وبدون تشويش، إضافة إلى برامج الترفيهية التي تلائم كافة أعمار الأطفال، المميز بها أنها تعمل على تنمية مهارات العقلية للطفل، وتهيئة لكيفية التعامل مع الآخرين، لذلك يزداد البحث عن ترددها من قبل الكثير من الآباء والأمهات، اليوم وفرنا لكم تردد قناة وناسة أقوى قنوات الأطفال على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة نايل سات

أكثر ما يميز وناسة انها تقوم بعرض جميع ما يتلائم مع عقلية الطفل مع إبراز الإيمان ومباديء الدين الإسلامي به، المميز بها أنها مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك، يوجد لها قناة على اليوتيوب، تهتم بعرض أفضل أفلام الكرتون الحديثة حتى تجذب انتباه الطفل، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكنك تنزيلها أيضا على العرب سات من خلال الخطوات التالية:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تمتلك الكثير من المميزات التي جعلتها القناة الأطفال الأولى في الوطن العربي، للتعرف عليها تابع فيما يلي:

تعرض القناة أفلام كرتون مترجمة باللهجة العربية مجانا مما يجعلها تلائم كافة العائلات.

تهتم بعرض محتواها بأعلى جودة، تقوم بتحديث تردداتها بشكل مستمر.

تعرض برامج متنوعة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة وناسة أقوى قنوات الأطفال على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، مع معرفة أهم مميزاتها، قوم بتنزيلها من أجل مشاهدة أفضل أفلام الكرتون.