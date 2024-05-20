تبكير صرف مرتبات يونيو واستعلام معاشات الشهر ذاته.. أعرف التفاصيل كاملة

الكاتب: مصطفى شاهين آخر تحديث
تبكير صرف مرتبات يونيو واستعلام معاشات الشهر ذاته.. أعرف التفاصيل كاملة
موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

موعد صرف رواتب شهر يونيو القادم، باقي أيام قليله وسيتم صرف رواتب شهر يونيو لجميع العاملين بالدولة بالقطاع الحكومي والخاص، لذا يود الكثير من المواطنين عن الموعد المحدد الذي يتم فيه صرف رواتب شهر يونيو ، من خلال السطور القادمة سنوضح لكم موعد صرف رواتب شهر يونيو القادم انتظرنا.

اعرف موعد صرف رواتب يونيو 2024

صرح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالدولة شريف خيري علي موعد صرف رواتب شهر يونيو سيتم تبكير صرف الرواتب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ذلك يبدأ من 9 يونيو حتي تاريخ 13 يونيو من نفس الشهر، عليه فسيتم صرف الرواتب من جميع البنوك المصرية، أيضا ماكينات الصرف الآلي.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

  • يرجي زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية لتأمين الاجتماعي.
  • قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • انقر علي خانة رواتب أصحاب المعاشات.
  • بعد ذلك اضغط علي أيقونة الاستعلام.
  • يتطلب منك إدخال البيانات الشخصية التي تمثل في: اسم المواطن، جهة العمل التي كان يتبعها، الرقم القومي.
  • ثم اضغط علي زر البحث.
  • في النهاية: سيتم علي الفور إظهار كافة البيانات الأساسية التي تتعلق براتب المعاش.

أماكن صرف الرواتب والمعاشات بشهر يونيو 2024

  • سيتم صرف رواتب شهر يونيو القادم من خلال جميع البنوك المصرية.
  • مكاتب البريد.
  • الآلات الصرف التابعة لمكاتب البريد.
  • الآلات الصرف الآلي المتواجدة بجميع محافظات الدولة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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