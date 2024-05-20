“نتيجة 6 ابتدائي ظَهرت!” نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بجميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بجميع المحافظات سهل ومتاح الآن من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، حيث يترقب جميع الطلاب الحصول على نتائجهم الدراسية في مختلف المحافظات، وذلك بعد انهائهم الامتحانات في الأيام الماضية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة منصة رقمية على موقعها الرسمي تمكن من حصول جميع أولياء الأمور على النتائج الخاصة بأبنائهم، وسوف نذكر خطوات الحصول على النتيجة في الفقرات القادمة.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بجميع المحافظات

تهدف وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية إلى تسهيل إجراءات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بجميع المحافظات، وبإمكان جميع الطلاب الحصول على النتائج من خلال معرفتهم للتعليمات التالية واتباعها:

الذهاب إلى منصة بوابة التعليم الأساسي .

. أو من خلال الولوج إلى موقع نتيجة نت .

. النقر على نتائج الصف السادس الابتدائي والتي سوف تكون متاحة ضمن اختيارات نتائج الموقع.

كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالطلاب، في أماكنها الخاصة بها (الاسم أو الرقم القومي أو رقم الجلوس).

النقر على ايقونة الاستعلام.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة على الموقع قم بالنقر على استعلام وانتظر حتى تجد النتيجة أمامك.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني

يرغب العديد من الطلاب في التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بجميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني، حيث حسب ما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الاعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تصحيحها بشكل مباشر، وسوف تكون النتيجة موجودة في موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال منصة التعليم الأساسي، ويجدر الإشارة إلى أنه يمكن حصول الطالب على النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة، حيث قامت بالفعل العديد من المدارس على مستوى المحافظات المصرية المختلفة بالإعلان عن النتائج في الساعات الماضية.