إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024: الشروط والفئات المستحقة

تشهد عملية إضافة المواليد على بطاقة التموين اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد لعدد محدد من الفئات المستحقة. في هذا المقال، نستعرض شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستحقة، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإتمام هذه العملية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2024 ستقتصر على فئات محددة من المجتمع، مثل أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية. هذه الفئات تتضمن:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

أبناء الأسر البديلة.

شروط اضافة المواليد

صرحت وزارة التموين بأنه يمكن للمواطن تقديم طلب وحيد لإضافة المواليد والأفراد على بطاقة التموين. في حالة وجود طلبات متعددة، سيتم حذفها جميعًا. يجب الالتزام بالمعايير التالية:

الحد الأقصى للبطاقة التموينية هو 4 أفراد (زوج، زوجة، و2 من الأبناء). يمكن أن تشمل البطاقة 3 أفراد فقط، ويمكن إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية. يجب أن يكون عمر الابن أو الابنة 4 سنوات على الأقل.

متطلبات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024: