نتيجتك بسرعة!.. رابط نتائج السادس الاعدادي دور أول جميع الطلبة 2024 محافظات العراق

بدأ العديد من الطلاب والطالبات يتساءلون بشكل متكرر عن موعد صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بعد أن تم الانتهاء من امتحانات في جميع المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة لملايين الطلبة لهذا العام، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، سهلت كافة الإجراءات التي يحتاج إليها الطالب أثناء فترة الامتحان، بما تسمح لهم بتأديتها في هدوء تام دون ادنى مشكلات أو عقبات.

صدور نتائج السادس الابتدائي دور أول في العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن جميع أوراق السادس الابتدائي الدور الأول قيد عملة التصحيح والمراجعة الدقيقة في مختلف المحافظات، وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية في الساعات القليلة وهي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب في هذه المرحلة، لتأتي المرحلة الأخيرة من اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية، والعمل على رفعها عبر المواقع الرسمية المتمثلة في موقع وزارة التربية العراقية، وغيرها من المواقع الإلكترونية الأخرى مثل موقع نتائجنا.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول

وعن خطوات القيام بإستخراج كشوفات السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، يُرجى اتباع ما يلي:-