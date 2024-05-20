خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 ضمن الموضوعات المهمة خلال هذه الفترة ، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل التحقق من موعد الصرف وهل هناك أي تأجيل في الموعد، لقد قامت وزارة المالية بالإعلان رسمياً عن جدول صرف مرتبات العاملين في القطاعات العامة والهيئات الاقتصادية والمعلمين والأطباء، كما زفت الحكومة بشرى سارة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو المقبل 2024،

تبذل الدولة كامل طاقتها من أجل توفير حياة كريمة ويحصل العالمين في الدولة على حقوقهم كاملة من المستحقات بعد تطبيق الزيادة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع العبء عن العاملين في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، وقد تم الإعلان منذ عدة أشهر عن رفع الحد الأدنى للأجور بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال التقرير التالي نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

العد التنازلي بدء ومضى وقت طويلة في الترقب والانتظار ولن يتبقى سوى ساعات ويتم التجهيز إيداع مستحقات رواتب العاملين شهر مايو الجاري، على أن تبدأ عمليات صرف المستحقات يوم الخميس المقبل من هذا الأسبوع الموافق 23 من مايو 2024 وعملية الصرف تستمر لمدة 5 أيام بتاريخ الأثنين 27 من مايو 2024 و لصرف المستحقات عليكم بالتوجه إلى البنوك التابعة أو البريد المصري أو من خلال ماكينات atm.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة الأخبار المتداولة منذ عدة أيام عن تبكير صرف مرتبات العاملين في الدولة بجميع الهيئات والقطاعات لشهر يونيو الجاري، لذلك أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء أن موعد الصرف يكون 9 من يونيو المقبل وحتى يوم 13 من يونيو 2024، وهذا بدلاً من يوم 23 الأحد الموافق 23 من يونيو 2024 لأنه يوم عطلة ضمن أيام أجازة عيد الأضحى المبارك 2024 التي أعلنت عنها الحكومة، وجاء قرار تبكير الصرف من أجل إدخال السعادة لقلوب العاملين واستطاعته على تلبية الكثير من المطالب التي يحتاجونها للعيد.