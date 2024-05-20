إيقاف منحة البطالة في الجزائر لهؤلاء العاطلين لهذا السبب!

أعلنت وزارة العمل والتشغيل، عن الحالات التي يتم فيها إيقاف منحة البطالة لجميع العاطلين في ولايات الجزائر، فضلاً عن أن هذه المنحة موجهة إلى عدد كبير من المواطنين في دولة الجزائر، بما توفر الدعم المالي والعيني في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي ذلك سنكشف لكم بعض الحالات التي يتم فيها وقف المنحة أو الدعم المالي الشهري المقدم للعاطلين عن العمل.

أسباب إيقاف منحة البطالة في الجزائر

وحددت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف منحة البطالة، ومن بينها الأتي:-

يتم وقف منحة البطالة في حالة وجود دخل ثابت للمتقدم.

إذا ثبت بأن الشخص لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

إذا كان المتقدم مستفيد من دعم اجتماعي أخر.

إذا رفض المتقدم فرص العمل المطروحة له.

في حالة وفاة المتقدم يتم وقف المنحة.

في حالة إدخال معلومات أو وثائق مضللة أو غير صحيحة.

خطوات تجديد منحة البطالة

وتتمثل أبرز خطوات القيام بتجديد منحة البطالة في الجزائر، كما يلي:-