“نَتيجتك هُنا” نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالعراق عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية

انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي 2023/2024 في دولة العراق وبدء البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق، وقد تناقل البعض أن الامتحانات لهذا العام لم يكن فيها أي صعوبات بل على العكس تماماً كانت الأسئلة سهلة، وقد بدأت الوزارة والمديريات في تصحيح الامتحانات لاعتماد النتيجة ونشرها على موقع الوزارة بالتفصيل، وسوف نقوم في هذا المقال بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية الحصول على النتائج.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالعراق

أوضحت وزارة التربية في دولة العراق أنه تم الانتهاء رسمياً من أداء امتحانات الدور الاول للصف السادس الابتدائي، كما بدأت لجان التصحيح في تدقيق وتصحيح أوراق امتحانات الطلاب في مختلف المحافظات استعداداً لرفع الدرجات على منصة وزارة التربية والتعليم العراقية عقب الانتهاء مباشرة منها واعتمادها من الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة لم تقم بالكشف عن موعد محدد لظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 بالعراق، ويجدر بأولياء الأمور والطلاب متابعة الموقع الرسمي للوزارة إلى حين الإعلان عن النتيجة حيث من المنتظر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

سوف نذكر لكم خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بالعراق لكي تكونوا على استعداد للحصول على النتيجة عند ظهورها، حيث أنه من المقرر أن يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية العراقية، والاطلاع عليها يكون من خلال الخطوات التالية: