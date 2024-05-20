“اطلع على نتيجتك” موعد نتيجة الأول الاعدادي ورابط مباشر للاستعلام عن النتيجة

يبحث الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الأول الاعدادي التي من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن الطلاب أنهو الامتحانات منذ أيام، ولكي تقوم الوزارة بإعلان النتيجة لابد من أن تقوم بعملية التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات حتي يمكن بعدها إعلان النتائج الخاصة بالصف الأول الاعدادي على المنصات الرسمية التابعة للوزارة المواقع التي اشتهرت برفع نتائج المراحل التعليمية، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد إعلان نتائج المرحلة الإعدادية الصف الأول وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

موعد نتيجة الأول الاعدادي

تعلن نتائج الصف الأول الاعدادي مباشرة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات، فمن المقرر بعد الانتهاء من الامتحانات تبدأ الوزارة بعملة التصحيح، والتي تستغرق مدة قليلة، فبعد عدة أيام قليلة يتم بعدها الانتهاء من عملية التصحيح، لتقوم بعد ذلك الوزارة من إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي على المنصات الرسمية والمواقع المشتهرة بإعلان النتائج الدراسية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم فقط

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الأول الاعدادي على المواقع الرسمية، مثل موقع وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، وموقع بوابة التعليم، وموقع نتيجة نت المتخصص في إعلان النتائج الدراسية في مصر، وذلك بمجرد ظهور النتيجة و اعتمادها من قبل الوزارة، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بالاسم او رقم الجلوس من خلال موقع نتيجة نت باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة نت.

اضغط على نتيجه الصف الأول الإعدادي الدور الثاني 2024.

ادخل بيانات الطالب نحو الاسم، ورقم الجلوس، والمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

اضغط استعلام عن النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الصف الأول الإعدادي حال ظهورها على الموقع أمامك بجميع درجات الطالب.