نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت.. وحقيقة تسريب الامتحانات!!

يبحث العديد من الأشخاص وخاصة أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات في مصر، وذلك لكي يستطيعوا الحصول على النتيجة عقب انتهاء أبنائهم من أداء الامتحانات التي من المقرر انتهائها في اليوم الثاني والعشرين من مايو، ويمكن إرجاع السبب في الترقب الحاصل من طرف أولياء الأمور إلى أن هذا الصف الدراسي سوف يعمل على تحديد المرحلة التعليمية القادمة من حياة الأبناء، والذي بدوره سوف يحدد ملامح مستقبلهم، وسوف نعرف في ما هو قادم طريقة الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بإمكان جميع الطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

أو من خلال موقع نتيجة نت .

. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الموجودة أمامك على الشاشة.

تحديد نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ادخال رقم جلوس الطالب أو الاسم والبيانات المطلوبة، من ثم النقر على عرض النتيجة.

ومن المقرر أن تكون النتيجة متاحة على الموقع بعد الانتهاء من الامتحانات بأيام قليلة حيث تبدأ الإدارات في أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة والرصد عقب انتهاء كل امتحان مباشرة.

يرجى العلم أن نتيجة ثالثة اعدادي يتم إعلان كل محافظة على حدة حيث المحافظة التي تنتهي من التصحيح ورصد الدرجات يتم اعتماد النتيجة من الإدارة التعليمية والمديرية وكذلك من السيد المحافظ ويتم إعلانها رسمياً عبر بوابة المحافظة.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

قام شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية بتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص تسريب الامتحانات، حيث قال في مداخلة هاتفية له مع أحد القنوات الإخبارية المصرية “إن هذا الامر غير صحيح، حيث أن الامتحانات تخضع لتشديدات أمنية صارمة، بالإضافة إلى العقوبات التي سوف يواجهها كل من يقوم بمحاولة الغش، وأضاف أن هذه العقوبات سوف تطول كلاً من الطلاب ومراقبي اللجان والمديرين، وسوف تكون عبارة عن تغريم مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى السجن والحرمان من أداء الامتحانات للطلاب.