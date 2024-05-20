يلا قدم مستني إيه!! رابط التسجيل في برنامج الإسكان الاجتماعي 2024

في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير السكن المناسب للمواطنين، تأتي مبادرة الإسكان الاجتماعي لعام 2024 كأحد أبرز الحلول لتلبية احتياجات الأسر متوسطة الدخل، مع الاهتمام المتزايد بتوفير حياة كريمة ومستقرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل ببرنامج الإسكان الاجتماعي للحصول على شقق بنظام ثلاث غرف، هذا النظام يهدف إلى تقديم مساحات معيشية مريحة تتناسب مع احتياجات العائلات المختلفة.

كيفية التسجيل في شقق برنامج الإسكان الاجتماعي 2024

هذا ويترقب عدد كبير من المواطنين طرح شقق برنامج الإسكان الاجتماعي لعام 2024، ونشر الرابط الذي تم تخصيصه لذك بهدف حجز تلك الوحدات، والتي تستهدف بصفة عامة محدودي ومتوسطي الدخل، حيث سيتم فور الإعلان عن وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي فتح رابط التسجيل للتقدم لحجزها، من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على رابط التسجيل للوحدات من هنا.

تسجيل جميع بيانات المتقدم بدقة.

اضافة صورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

تحديد مكان مشروع الإسكان الاجتماعي المراد التقدم لها.

ثم اضغط على “أرغب في التقديم”.

بعد ذلك قم بتعبئة استمارة التقديم.

ثم قم بطباعة الاستمارة وقم بالتوقيع عليها.

بعدها قم برفعها مرة ثانية على الموقع.

تعرف على الشروط الخاصة بالتقدم لبرنامج الإسكان الاجتماعي 2024

ومن الشروط التي قام صندوق الإسكان الاجتماعي بوضعها من أجل التقدم لحجز الوحدات هي:

يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

المتقد يجل الا يكون قد حصل على أي وحدة حكومية من قبل.

يتم سداد الرسوم المقررة والتأكيد على سداد مقدم الحجز الذي يتم تحديده فور نزول الاعلان.

بالإضافة الى ما سبق فإن دخل المتقدم يجب الا يقل عن 6,000 جنية ولا يزيد عن 8,000 جنية بالنسبة لمحدودي الدخل.

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