نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

أحمد آخر تحديث
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024

بعد أن انتهى الطلاب من تأدية امتحانات مراحل النقل في المعاهد الأزهرية قامت الإدارات التعليمية التابعة لهيئة الأزهر بالإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024، وقد تناقل العديد من الاشخاص بعض الأخبار التي تفيد أن الحصول على النتيجة يكون من خلال رابط إلكتروني أطلقته هيئة المعاهد الأزهرية، هذا الرابط ينقل الطالب إلى الملف الالكتروني الخاص به، وسوف نذكر طريقة الحصول على النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الازهر الشريف، تابعوا معنا.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024

قام الأزهر الشريف بالتنويه على أنه سوف يتم اعتماد نتائج كلاً من الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي لكلاً من القسم العلمي والأدبي، كما أكدت هيئة الأزهر الشريف أن الاعتماد سوف يكون مباشرة عقب انتهاء الطلاب من تقديم الامتحانات وانتهاء عملية التصحيح، وسوف يتم حصول الطلاب على نتائجهم بعد الانتهاء بشكل كامل من التصحيح، ورصد الدرجات، ورفعها على بوابة الازهر الشريف الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن النتائج قد ظهرت بالفعل من خلال المعاهد الأزهرية في كل المحافظات ويمكن الاستعلام عنها بالتوجه إلى المعهد التابع له الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024

يمكن لكلاً من أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024 باستخدام اسم الطالب فقط ورقم الجلوس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى بوابة الأزهر الإلكترونية بالنقر على هذا الرابط.
  • من ثم القيام بتسجيل الدخول، وبعد ذلك اختيار تبويب خدمات نتائج الامتحانات من الصفحة الرئيسية للبوابة.
  • كتابة اسم المعهد، والمرحلة الدراسية ثانوية أو إعدادية أو ابتدائية، من ثم كتابة العام الدراسي.
  • أخيراً النقر على اظهار نتيجة الامتحانات.
  • سوف يقوم الموقع بالبحث عن نتيجة الطالب باستخدام البيانات المكتوبة لذلك يجب التأكد من إدخالها بشكل صحيح.
  • وبعد ذلك سوف تعرض النتيجة بالتفصيل.
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أحمد

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“يلا شوف النتيجة مستني إيه” برقم الجلوس متاح الآن لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية natiga.azhar.eg
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