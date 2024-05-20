نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

بعد أن انتهى الطلاب من تأدية امتحانات مراحل النقل في المعاهد الأزهرية قامت الإدارات التعليمية التابعة لهيئة الأزهر بالإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024، وقد تناقل العديد من الاشخاص بعض الأخبار التي تفيد أن الحصول على النتيجة يكون من خلال رابط إلكتروني أطلقته هيئة المعاهد الأزهرية، هذا الرابط ينقل الطالب إلى الملف الالكتروني الخاص به، وسوف نذكر طريقة الحصول على النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل الازهر الشريف، تابعوا معنا.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024

قام الأزهر الشريف بالتنويه على أنه سوف يتم اعتماد نتائج كلاً من الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي لكلاً من القسم العلمي والأدبي، كما أكدت هيئة الأزهر الشريف أن الاعتماد سوف يكون مباشرة عقب انتهاء الطلاب من تقديم الامتحانات وانتهاء عملية التصحيح، وسوف يتم حصول الطلاب على نتائجهم بعد الانتهاء بشكل كامل من التصحيح، ورصد الدرجات، ورفعها على بوابة الازهر الشريف الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن النتائج قد ظهرت بالفعل من خلال المعاهد الأزهرية في كل المحافظات ويمكن الاستعلام عنها بالتوجه إلى المعهد التابع له الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024

يمكن لكلاً من أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2024 باستخدام اسم الطالب فقط ورقم الجلوس، وذلك باتباع الخطوات التالية: