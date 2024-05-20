رسميًا.. رابط الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الجزائري وأهم الشروط

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن بدء انطلاق عملية التسجيل للانضمام إلى صفوف الدرك الوطني لعام 2024، حيث يُعد الدرك الوطني في الجزائر جزءاً مهماً من الجيش الوطني الشعبي، ويتولى مسؤولية حفظ الأمن والنظام في البلاد، كما يوفر الموقع الإلكتروني للمواطنين إمكانية التقديم للرتب المتاحة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

كيفية التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر

يمكن التسجيل في الجيش الوطني بالجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني للتقديم للانضمام إلى الجيش الوطني.

بعد ذلك يتم ملء المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل على الموقع بعناية.

يجب التحقق من صحة البيانات وانقر على زر “تسجيل”.

ستحصل على نسخة PDF من استمارة التسجيل، قم بتنزيلها وطباعتها وأرفقها بملف الترشح إذا تم قبولك.

شروط الانضمام إلى الجيش الوطني الجزائري

هناك العديد من الشروط التي حددتها وزارة الدفاع الجزائرية لإكمال عملية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: