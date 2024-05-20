“8 ميزات خيالية 🔥” تحديث واتساب جولد 2024 الجديد أخر اصدار V.11.14 ضد الحظر ~ اعرفها قبل أي حد

احصل على تحديث واتساب جولد 2024 الجديد من خلال الموقع الرسمي لشركة الواتس الذهبي، وذلك بعد قيام الشركة بإطلاق أحدث تعديلات على الواتس اب وحل جميع مشاكله التي ظهرت للمستخدمين في الفترة الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من كون عدد مستخدمي الواتس اب الذهبي كبير جداً إلا أنه يظل تطبيق غير رسمي وله من المخاطر الكثير كما له من المميزات، ويرجع سبب تفضيل الأشخاص لاستخدام هذا التطبيق إلى أن المميزات التي يقدمها التطبيق لمستخدميه كثيرة جداً وجذابة.

تحديث واتساب جولد 2024 الجديد

يتمتع تحديث واتساب جولد 2024 الجديد بالعديد من المميزات الغير موجودة إلا في هذا التطبيق، كما أن شركة الواتس اب الذهبي تعمل على تطوير البرنامج باستمرار، ومن أهم مميزات الواتس المحدث ما يلي:

القدرة على معرفة الرسائل المحذوفة من خلال القيام بتفعيل خاصية عدم حذف الرسائل. القدرة على حفظ حالات جهات الاتصال بضغط زر واحدة سواء كانت صور أو فيديوهات. تحميل الكثير من الملصقات، وانشاء العديد منها. إخفاء الدردشة أو قفلها. تعيين السمة والخلفية التي تروق للمستخدم من خلال متجر السمات. جدولة الرسائل وإعادة ارسال الرسائل المجدولة. القدرة على تنزيل حالة فيديو تتخطى 30 ثانية. تفعيل نظام الرد التلقائي على الدردشات المثبتة.

طريقة تثبيت واتساب جولد 2024 المحدث

يمكن تحميل تحديث واتساب جولد 2024 الجديد من خلال محرك البحث جوجل، عن طريق اتباع الخطوات التالية: