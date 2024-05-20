لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 ترم ثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

الآن يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط وبخطوات سهلة للغاية دون الحاجة إلى أن تقوم بزيارة مدرستك، كل ما عليك فقط هو اتباع التعليمات المعلن عنها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث قامت الوزارة بتفعيل ميزة الحصول على النتيجة لجميع الصفوف والمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية من خلال الموقع الرسمي لها، لكي تسهل على الجميع الإجراءات، وسوف نتعرف سوياً على كيفية الحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط

قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط الترم الثاني 2024، حيث يمكن ذلك من خلال موقع الوزارة وللاستعلام قم باتباع التعليمات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـ نتائج التعليم الأساسي على الإنترنت.

على الإنترنت. اختيار تبويب «نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي».

تحديد المرحلة الدراسية من القائمة الرئيسية.

الضغط على المرحلة الابتدائية.

اختيار العام الدراسي الذي ترغب بمعرفة نتيجته.

سجل بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لها.

الضغط على استعلام الان أو عرض النتيجة.

الوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ومدلولاتها

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني من خلال بعض الألوان التي تسهل على الطلاب معرفة تقيمهم، وجاءت الألوان على النحو التالي: