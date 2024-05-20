طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالكويت وموعد ظهور النتائج

بدأ الأهالي والطلاب في البحث عن نتائج الامتحانات بمجرد معرفتهم بتاريخ اعتمادها، والجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكويت قبل عدة أيام، وفقًا للجدول المحدد للاختبارات، ولا تزال الامتحانات مستمرة، الطلاب وهم يبحثون باستمرار عن موعد إعلان النتائج، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج لن تتأخر، حيث توجد خطة لتسريع أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات، من المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 27 مايو 2024، وبعدها سيتم اعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك، سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتائج.

موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر

يتم استخراج النتائج من خلال دخول الطلاب وأولياء الأمور إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية في الكويت، يمكن الحصول على النتائج أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، كما يمكن للطلاب استخدام تطبيق “سهل” لتوفير الوقت والجهد، ستقوم الوزارة باعتماد النتائج وإعلانها بشكل رسمي بعد إتمام عملية التصحيح وتسجيل الدرجات.

طرق الاستعلام عن نتائج الصف الثاي عشر 2024

للإطلاع على نتائج الصف الثاني عشر في الكويت، ينبغي تنفيذ الخطوات التالية: