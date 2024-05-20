« الف مبروووووك للجميع» خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط في العراق 

مع انتهاء العام الدراسي ينتظر طلاب الصف الثالث متوسط في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحاناتهم حيث تعد مرحلة الصف الثالث متوسط من المراحل التعليمية المهمة التي تحدد مسار الطلاب الأكاديمي المستقبلي في هذا السياق أطلقت وزارة التربية العراقية بالتعاون مع موقع نتائجنا خدمة إلكترونية تسهل على الطلاب وأولياء الأمور عملية الاستعلام عن النتائج بسرعة ودقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط في العراق عبر موقع نتائجنا يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت على جهازك وانتقل إلى الموقع الرسمي لنتائج للدخول الى الموقع .

اختر السنة الدراسية المناسبة (مثل الصف الثالث متوسط).

حدد المحافظة التي تتبع لها المدرسة التي يدرس فيها الطالب.

اختر اسم المدرسة التي يدرس فيها الطالب من القائمة المتاحة.

قد يطلب منك إدخال بعض البيانات مثل رقم الجلوس أو الاسم الكامل للطالب.

بعد إدخال البيانات المطلوبة انقر على زر عرض النتائج أو ما يشابهها.

يمكنك تنزيل نسخة من النتائج أو طباعتها والاحتفاظ بها.

موعد امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق

سوف تنطلق امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم العراقية على أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط وتغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي دون أي صعوبة كما تضمنت تصريحات الوزارة أن عمليات التصحيح ستتم بشكل فوري لضمان إعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت ممكن.

وبعد اكتمال عمليات التصحيح ورصد العلامات ستقوم الوزارة بتفعيل موقع نتائجنا الذي يعد الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة الموقع وإدخال بياناتهم الشخصية بالإضافة إلى ذلك يمكن للطلاب متابعة النتائج من خلال التوجه مباشرة إلى مدارسهم حيث ستكون النتائج متاحة فور ظهورها للإعلان عنها حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور وتحقيق الشفافية والعدالة في عملية تقييم الأداء الطلابي.