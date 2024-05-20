“مفاجأة سعر الذهب” كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21 والمستعمل

شهد اليوم ارتفاع في أسعار الذهب في السعودية، كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21، هذا التساؤل الذي أصبح يبحث عنه الكثيرون في المملكة العربية السعودية لما تشهد هذه الفترة من تغير في سعر الذهب في المملكة، حيث إن المعد الأصفر يعد ذات شهرة كبيرة في المملكة، فيتساءلون عن سعر الذهب الجديد والمستعمل، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب في المملكة للجديد والمستعمل، وكم سعر عيار 21 اليوم.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

سجلت اليوم الإثنين 20 مايو 2024 أسعار الذهب في السعودية ارتفاع طفيف، خاصتا في عيار 21 الذي بلغ ارتفاع سعره اليوم نحو من 2.5 ريال سعودي، كما سجلت أسعار الذهب للأعيرة المختلفة التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 293.89 ريال سعودي (78.37 دولار أمريكي).

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم: 269.40 ريال سعودي (71.84 دولار أمريكي).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21: 257.15 ريال سعودي (68.57 دولار أمريكي).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18: 220.42 ريال سعودي (58.78 دولار أمريكي).

وأما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ اليوم: 171.43 ريال سعودي (45.72 دولار أمريكي)

وسعر أونصة الذهب سجل اليوم للبيع: 9,140.93 ريال سعودي (2,437.58 دولار أمريكي، أما سعر الشراء فقد بلغ: 9,144.68 ريال سعودي (2,438.58 دولار أمريكي).

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن أسعار الذهب المستعمل، حيث يعد سعر الذهب المستعمل خالي من المصنعية مما يجعل أقل سعرا من الذهب الجديد، وهذا وقد سجل سعر الذهب اليوم في المستعمل التالي:

سعر الذهب عيار 22 مستعمل اليوم: 264.40 ريال.

سجل سعر الذهب المستعمل عيار 21 اليوم: 252.15 ريال.

سعر الذهب المستعمل عيار 18 اليوم: 215.42 ريال.

توقعات سعر الذهب اليوم عيار 21

يتوقع الكثيرون من المحللين استقرار أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية الفترة القادمة، حيث تشهد الفترة الحالية استقرار سمل للزيادة الطفيفة كما هو مشاهد اليوم ارتفاع عيار 21 نحو من 2.5 ريال، كما يعد من أهم أسباب استقرار سعر الذهب الذهب استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار.