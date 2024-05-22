“توزيع 125.000.000 دينار قرض فوري“ مصرف الرافدين يُعلن عن مفاجأة سارة لتلك الفئة من المواطنين !! rafidain-bank.gov.iq

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن قروض مصرف الرافدين وبناء على ذلك قامت إرادة المصرف بالإعلان عن خطوات التقديم والشروط اللازمة من أجل الحصول على القروض، كما ذكرت أيضا أن التقديم متاح لجميع المواطنين والسبب من توفير تلك القروض هي تشجيع المواطنين على بناء مشاريع خاصة بهم والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لديهم، ويجب العلم أنه يتم تسديد القرض على شكل قسط شهري، وذلك ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم.

قروض مصرف الرافدين

إلى جميع المواطنين الذين يرغبوا في التقديم على قروض مصرف الرافدين يتطلب منهم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى التي يجب عليك إجراؤها عند التقديم على القرض هي زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف. الخطوة الثانية بمجرد الدخول على الصفحة سوف تجد قائمة توضح جميع التعليمات والإرشادات التي يجب على المواطن اتباعها والالتزام بها. الخطوة الثالثة يرجى النقر على زر قبول وقم بتدوين جميع البيانات المطلوبة منك. الخطوة الرابعة قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين

يجب العلم أن إدارة المصرف قامت بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التسجيل في قروض مصرف الرافدين وهي: