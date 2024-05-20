أسعار العملات الأجنبية و العربية اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البنوك المصرية.. تحديث لحظي

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الإثنين، 20 مايو 2024 حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، أما أسعار العملات العربية اليوم استقرت في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الإثنين 20 مايو 2024،وسجل الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع، وسنعرض لكم كافة التفاصيل واسعار الصرف للعملات داخل البنوك.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين