أسعار العملات الأجنبية و العربية اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البنوك المصرية.. تحديث لحظي

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الإثنين، 20 مايو 2024 حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع، أما أسعار العملات العربية اليوم استقرت في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الإثنين 20 مايو 2024،وسجل الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع، وسنعرض لكم كافة التفاصيل واسعار الصرف للعملات داخل البنوك.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين
سعر الدولار اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البنوك، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبوظبي الإسلامي خلال الأسبوع الماضي ووفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وصل سعر الدولار إلى 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم بلغ 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر بلغ 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
سعر للدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي مصر بلغ 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهاً للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك التجاري الدولي (CIB)
في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ 46.80 جنيه للشراء و46.90 جنيه للبيع.