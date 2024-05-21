“هُنــــا 100.000 دينار عراقي زيادة“ وزارة المالية العراقية تُعلن موعد صرف “رواتب المتقاعدين“ لهذا الشهر حزيران 2024

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، الجدير بالذكر أن الحكومة داخل العراق قامت بتوفير رواتب المتقاعدين وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه بصفة شهرية للأشخاص الذين تركوا العمل بسبب التقدم في العمر، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على هذا الراتب وفقا لمجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية بالعراق أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في أول يوم من كل شهر ميلادي، كما أكدت أن هذا اليوم ثابت ولا يتم تغييره إلا في حالة إذا قابل هذا اليوم عطلة رسمية بناء على ذلك يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره، كما أوضحت أيضا أنه من المقرر زيادة الرواتب بقيمة مالية تصل حتى مائة ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

قامت الوزارة بتصميم موقع إلكتروني والذي يمكنك من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وهذا بعد أن يقوم المستفيد باتباع الخطوات التالية:

أولا يتطلب منك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية. ثانيا قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بادخال المعلومات اللازمة. ثالثا من قائمة الخدمات يرجى التوجه إلى قسم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات والتي يجب عليك تدوينها. أخيرا اضغط على بحث وسوف تظهر المعلومات التي تريد أن تعرفها.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين

إذا كنت ترغب في الحصول على راتب التقاعد يجب التحقق من توافر هذه الشروط لديك: