وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح شروط التسجيل في دعم ريف 1445

وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز شروط التسجيل في دعم ريف الذي يعد واحد من أبرز وأشهر برامج الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية لفئة المزارعين والمنتجين ومربي المواشي والأنغام والماعز والابل والمهتمين برعاية النحل والأسماك والصناعات اليدوية، ويتمثل ذلك الدعم في تقديم دعم مادي ومعنوي بهدف النهوض بالقطاع الزراعي والإنتاجية وتحسين جودة المنتجات إلى حال أفضل.

شروط التسجيل في دعم ريف

وضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أبرز شروط التسجيل في دعم ريف والتي تتمثل في:

التفرغ للعمل بشكل تام وعدم الالتحاق بأي من الوظائف الحكومية أو الخاصة أو الالتحاق بالدراسة. تقديم ما يثبت كفاءة وبراعة ومهارة مقدم الطلب واحترافه في واحدة من المهن التي يدعمها برنامج ريف. أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من الدعم عن قيمة ستة آلاف ريال سعودي شهرياً وسنويا ٥٤ ألف ريال سعودي. التعهد بإخطار الوزارة في حال العجز عن مواصلة العمل. أن لا يقل سن مقدم طلب الدعم عن 21 عام. الاقامة في واحدة من المناطق التي يدعمها برنامج ريف العمل في واحد من القطاعات الخاضعة الدعم.

القطاعات التي يدعمها ريف

فيما يلي نوضح أسماء القطاعات التي يشملها الدعم من برنامج ريف:

زراعة المحاصيل البعلية. زراعة الورود. انتاج العسل وشمع العسل. رعاية الأسماك. منتجات الألبان ومشتقاتها. رعاية الدواجن. زراعة الخضروات والفواكه. تصنيع الجلود

خطوات التسجيل في دعم ريف