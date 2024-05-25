“اشحن كوينزاتك وألعب براحتك“ تنزيل تحديث اي فوتبول بيس eFootball 3.5.0 بكچ نجوم العالم

من المقرر أنه سوف يتم إطلاق تحديث eFootball 3.5.0 في الأيام القليلة القادمة ووفقا لما صرحت عنه شركة كونامي وهي الشركة المصممة للعبة أنه واحد من التحديثات الأفضل على الإطلاق ولكن سوف يتم تحميله على أنظمة الأندرويد فقط، لعبة آي فوتبول هي واحدة من الألعاب المفضلة لدى محبي كرة القدم وذلك لما تقدمه من مميزات، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث eFootball 3.5.0

وفقا لما أعلنت عنه إدارة لعبة آي فوتبول أن التحديث الجديد سوف يشمل مجموعة من التطورات التي من المقرر أن تنال إعجاب اللاعبين وهي:

الأطقم الرياضية.

يجب العلم أنه تم تحديث التراخيص.

صور اللاعبين والبيانات الخاصة بهم.

شعارات الأندية المختلفة.

تم إضافة التعليق الصوتي.

السترات العاكسة.

أعلام الزوايا.

الأحذية الرياضية.

صور المدربين والبيانات الخاصة بهم.

الكرات.

تم إضافة لافتات إعلانية على جوانب الملعب.

خطوات تحميل تحديث eFootball 3.5.0

يمكنك الآن بكل السهولة الحصول على تحديث eFootball 3.5.0 وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب على المستخدم الدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف. ثم بعد ذلك يرجى كتابة اسم اللعبة في محرك البحث. اضغط على أيقونة تحديث وانتظر قليلا. بعد مرور بضع ثواني سوف يتم تحميل التحديث بنجاح وبمجرد أن تقوم بفتح تطبيق اللعبة سوف تحصل على التحديثات.

خطوات شحن كوينزات efootball

الجدير بالذكر أن الكوينزات هي العملة التي يتم استخدامها داخل اللعبة والتي يمكن للاعب من خلالها الحصول على اللاعبين الجدد والمدربين والملابس وغيرها من الأشياء الأخرى، يمكنك الآن شحن كوينزات آي فوتبول من خلال اتباع الخطوات التالية: