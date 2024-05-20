من هنا.. نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 هذا ما يهتم بالحبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور من عموم المحافظات خلال هذه الفترة، لقد انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالعراق الدور الأول بداية الأسبوع الماضي الأحد 12 من مايو 2024 واستمرت فترة لمدة أسبوع وقد أنهى الطلاب جميعاً الاختبارات النهائية صباح الأمس الأحد الموافق 19 من مايو 2024، وأكد الطلاب فور خروجهم من لجنة الامتحان أن الامتحانات كانت ميسرة للغاية ولا يوجد بها أي صعوبة، وأن الأسئلة كانت أفضل من العام الدراسي الماضي،

مما يأمل الطلاب جميعاً أن ترتفع درجاتهم في النجاح ويكون لديهم فرص أفضل، كما أن الوزارة كانت تشن حملات تفقدية على جميع المدارس للتأكد من الضوابط الأمنية، وهذا الإجراءات ساهمت في استقرار فترة الامتحانات، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن نظراً انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات في جميع المواد، وحسب التصريحات الأخيرة للدكتور نامس الجبوري وزير التربية والتعليم أن هناك رابط إلكتروني مفعل يمكن من خلال الحصول على النتيجة وهذا ما نقدم لكم الآن وتتعرفون عليه عند اتباع مايلي:

فتح المتصفح عبر الانترنت. ثم التوجة بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم إضافة كود تحقق الدخول والضغط يقدم. اختر الخدمات الإلكترونية للطلاب. حدد نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول. إضافة الرقم الامتحاني في الخانة المخصصة. اسم المحافظة. الضغط على تحميل النتائج PDF. ثم حفظها وعرض المجلد.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

من المقرر أن تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول بعد أسبوعين من انتهاء الاختبارات، وهذا ما كشفت عنه العديد من المصادر التعليمية، لأن عدد الطلاب الذين سجلوا حضور امتحانات الفصل الدراسي الثاني من السادس الابتدائي العراق كبير للغاية، ويحرص فريق الكنترول على إجراء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بمنتهى الشفافية والدقة، مما أكدت الوزارة أن تسجيل الاعتراض على النتائج يكون بعد إعلان النتائج بنحو 10 أيام لمن يجد بعض الأخطاء في الدرجات ويريد إعادة التصحيح.