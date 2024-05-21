“هي كل الدُنيا” استقبل الآن تردد قناة هي 2024 القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة هي واحدة من القنوات الفضائية المجانية التي تبث محتوى يهم المرأة والفتيات في أعمار مختلفة، حيث تهتم القناة بعرض فقرات الفاشون والموضه والأزياء والميك أب وعروض الأزياء وفقرات تخص تربية الأبناء وعلاقة الأبناء مع الوالدين والتربية الإيجابية، وبرامج تخص الطبخ والصحة الغذائية والأكل الصحي، والعديد من الفقرات المقيدة والنافعة.

تردد قناة هي القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال تردد القناة المجاني من خلال استخدام بيانات التردد التالي توضيحها، علماً بأن القناة قد تم تصنيفها على أنها من القنوات المصرية الناجحة الأكثر شهرة، وذلك بعد التحقق من ارتفاع نسب المشاهدة على الرغم من كونها قناة حديثة:

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي – رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

القمر الصناعي: نايل سات.

برامج قناة هي

تقدم قناة هي باقة مميزة من البرامج النسائية التي تهم المرأة العربية وتحفز على نشر الوعي والثقافة بشكل عام، وفيما يلي نوضح أسماء أشهر تلك البرامج:

دعوة فرح.

في صحتك.

عركة ستات.

سهل وسريع.

ماما في المطبخ.

هي ومرايتي.

سكينة معجون.

حياتنا أحلى.

خطوات استقبال قناة هي

فيما يلي نوضح الخطوات اليدوية التي من خلالها يتم استقبال تردد القناة في غضون دقائق معدودة، حيث يتعين على المرأة اتباع الخطوات التالية: